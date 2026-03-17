Burgernet: Jongen(16) vermist vanuit Oostwold

Oostwold(Oldambt) – Vermist wordt vanuit Oostwold en mogelijk nu in (centrum) Groningen Stad of Veendam: Jongen, 16 jaar oud, 1,75, slank, lichte huidskleur, opgeschoren kapsel met krullend haar, kijkt altijd naar beneden, rode wangen, donkere spijkerbroek, zwarte jas, zwarte rugtas, zwarte Nikes. Dat meldt Burgernet.

Hij loopt mogelijk met een andere jongen. Om 12:00 uur dinsdag voor het laatste gezien in Helpman. Kan mogelijk met het OV reizen. Tips? Bel nu 112. Geen foto beschikbaar.

