Nieuwe aanknopingspunten in onderzoek naar vermissing 14-jarig meisje uit Ter Apel

Ter Apel – In het onderzoek naar de vermissing van een 14-jarig meisje uit Ter Apel zijn nieuwe aanknopingspunten gevonden. Dat meldt de politie via X (twitter). Het is daarom niet langer nodig om haar foto en naam openbaar te verspreiden, zo laat de politie weten.

De vermissing leidde eerder tot een oproep om het meisje te helpen opsporen. Daarbij werden haar naam en foto gedeeld via sociale media en verschillende nieuwsplatforms. Dankzij nieuwe informatie in het onderzoek heeft de politie inmiddels voldoende aanknopingspunten om verder te werken zonder deze gegevens publiek te blijven verspreiden.

De politie vraagt mensen die de foto of naam van het meisje hebben gedeeld, om deze berichten te verwijderen. Het onderzoek naar de vermissing loopt ondertussen door.

Deel dit artikel

Social media