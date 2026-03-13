112GroningenDag deelnemer: Verkeerswijzer Groningen aanwezig 13 juni

Groningen – Op zaterdag 13 juni 2026 zullen verschillende bedrijven/instanties gerelateerd aan 112 of veiligheid zich presenteren tijdens de 112GroningenDag in de Martiniplaza.

Tot 13 juni 2026 stellen we alle deelnemers aan u voor in deze rubriek!! Verkeerswijzer Provincie Groningen is ook aanwezig.

Welkom in de verkeersstraat van Verkeerswijzer Groningen! Stap binnen in een wereld waar beleven, leren en veiligheid samenkomen. De provincie Groningen werkt met verschillende gespecialiseerde organisaties die het hele jaar door op evenementen staan om bezoekers bewust te maken van verkeersveiligheid. Tijdens de 112Dag staan zij klaar om jong en oud te verrassen, te informeren en vooral te laten ervaren hoe belangrijk veilig gedrag in het verkeer is.

Wie staan er in onze verkeersstraat:

RYD – Tripping Car & Tripping Bike

Responsible Young Drivers zet zich in voor verkeersveiligheid onder jongeren. Neem plaats in VR-simulatoren en ervaar wat de risico’s zijn van alcohol, drugs en afleiding in de auto of op de fiets. Een leerzame ervaring die je laat nadenken over veilige keuzes voor nu en later!

Buro RVV – Kantelsimulator

Kantel je kijk op het verkeer door in de kantelsimulator te stappen. Buro RVV geeft inzichten in het juist dragen van de gordel. Heb je de life hammer in de auto en op de goede plek? Allemaal vragen waarop je antwoord krijgt.

CVF – Vrachtauto & Dodehoekbeleving

De Chauffeurs Vereniging Friesland laat je met behulp van camera’s precies zien op welke plekken naast, achter én voor een vrachtauto een dode hoek zit. Dat wil zeggen: de plekken waar jij als fietser of voetganger niet te zien bent voor de chauffeur. Ontdek zelf hoe snel een fietser of voetganger uit beeld verdwijnt. De Chauffeurs Vereniging Friesland laat je precies zien waar de gevaren zitten —een eyeopener voor iedereen die deelneemt aan het verkeer.

FFF – Fietshelm Fitting Fiets

Deze opvallende bakfiets trekt de aandacht op drukke plekken zoals markten, Doortrappen-activiteiten en evenementen. Helmfitters spreken bezoekers aan, geven tips over het gebruik van de fietshelm en laten iedereen een helm passen. De Fietshelm Fitting Fiets maakt deel uit van de landelijke inzet om het vrijwillig dragen van de fietshelm te stimuleren.

Kom langs, ontdek, ervaar en leer — samen maken we Groningen veiliger!

E-Tickets zijn vanaf nu te bestellen:

Entree: Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. Vanaf 5 jaar is het € 6,00 euro p.p. bij de kassa op 13 juni. (ook wij hebben helaas te maken met de gestegen kosten)

Online tickets zijn nu al te koop: € 5,50 p.p. (let op: + 1,00 E extra voor service kosten Martiniplaza)

(Het is puur het gemak bij online tickets) let op: Om 10:00 uur gaat de ingang open, het wordt weer druk is de verwachting, kom dus na 11:00 uur of 12:00 uur, dan een rustiger online tickets rij.

Stadjerspas: Prijs: 2,50 euro per persoon. Op vertoon QR Code.

Parkeren: Aan de overkant van Martiniplaza Gemeentelijk tarief, Ongeveer € 2,50 e per uur(op 16-11-25 gecheckt) en een etmaal € 17,50 euro, Leonard Springerlaan, klik hier.(actuele info hier)

Advies: Kom zo veel mogelijk op de fiets en lopend ! Parkeerplaatsen bij de Gasunie zijn 13 juni 2026 niet beschikbaar vanwege een concert van Kraantje Pappie. Overkant Martiniplaza kunt u betaald parkeren.

