Getuigen en/of camerabeelden gezocht van een drietal incidenten op 10 maart

Groningen – De politie is op zoek naar getuigen en/of camerabeelden van een drietal incidenten op 10 maart in Groningen die mogelijk met elkaar in verband staan.

Beroving jas

Omstreeks 19:45 uur werd een minderjarige jongen op het Kervelpad (in de wijk Ulgersmaborg) van zijn jas beroofd door twee jongens op een fatbike. De verdachten zijn na de diefstal gevlucht in de richting van de Pop Dijkemaweg. Ze droegen een bivakmuts en fietsten op een zwarte fatbike zonder verlichting. De persoon achterop werd omschreven als ‘rond de 16 jaar oud, licht getinte huidskleur, dikke wenkbrauwen en donkere ogen’. Er werd een zwart kleurige, gewatteerde, drie kwart lange jas van het merk Nike van het slachtoffer weggenomen. Het Nike logo was wit. Mogelijk is je een dergelijke jas aangeboden na 10 maart. Dan horen ze dat ook graag.

Lastiggevallen

Kort voor de beroving werd een jonge vrouw bij de Oosterhamrikbaan lastiggevallen toen zij daar samen met een vriend fietste. Ook hier ging het om twee personen op een fatbike met een soortgelijk signalement: rond de 16 jaar., donkere/zwarte kleding en een zwarte fatbike. Ook hier was sprake van een bivakmuts, donkere wenkbrauwen, donkere ogen en een licht getinte huidskleur. Ze riepen dat er gestopt moest worden en geld afgegeven moest worden. Hier is niet op ingegaan en de melders zijn doorgereden.

Mishandeling

Om 20:40 uur werd een jongen van zijn fiets getrapt op het fietspad Hunzeboord, tussen de Pop Dijkemaweg en de Ulgersmaweg in Groningen. Het signalement van de personen die dit hebben gedaan komt overeen met de verdachten zoals hierboven omschreven. Het slachtoffer is is niet beroofd of bedreigd.

Tips

Weet je meer, heb je iets gezien en/of heb je camerabeelden dan horen ze dat graag. Dat kan via 0900-8844 maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Foto's