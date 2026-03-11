Zware explosie op boot lijsttrekker zorgt voor shock bij Oldambt Aktief

Winschoten – Een dag na het ongeval in de jachthaven van Winschoten is de schrik nog altijd groot. „Alles is verwrongen. De boot drijft nog, maar daar is eigenlijk alles ook wel mee gezegd”, zegt Gert Jan van Lang van Oldambt Aktief. De boot van lijsttrekker Nico Postmus en zijn vrouw Nel werd dinsdagmiddag getroffen door een zware explosie, met enorme schade tot gevolg.

„Wij kennen Nico en Nel niet alleen als collega’s, maar ook als vrienden”, vertelt Van Lang namens de parti aan RTV Noordj. „Vooral Nico heeft het zwaar.

Hij is momenteel stabiel en buiten levensgevaar, maar nog niet aanspreekbaar. De tijd zal moeten uitwijzen hoe hij hieruit komt meldt RTV Noord(+meer informatie hier).”

