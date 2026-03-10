112GroningenDag deelnemer: IBT (DJI) en cellenbus DV&O zijn ook aanwezig op 13 juni

Groningen – Op zaterdag 13 juni 2026 zullen verschillende bedrijven/instanties gerelateerd aan 112 of veiligheid zich presenteren tijdens de 112GroningenDag in de Martiniplaza.

Er zit meer achter PI Veenhuizen

De Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen bestaat uit de locaties Esserheem, Groot Bankenbosch, JJI De Haven en Norgerhaven, en is onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. We huisvesten ongeveer 600 mannelijke gedetineerden in verschillende regimes zoals het huis van bewaring, extra zorg voorziening, beperkt beveiligde afdeling, inrichting stelselmatige daders, zelfmelders, vadervleugel en reguliere gevangenisplaatsen. Daarnaast verblijven in onze justitiële jeugdinrichtingen ruim 50 jeugdigen in verschillende regimes zoals preventieve hechtenis, jeugddetentie en PIJ-maatregel (jeugd-TBS) en minderjarige en jongvolwassen vreemdelingen.

Wij bieden een veilige en humane omgeving voor alle ingeslotenen, dragen bij aan het voorkomen van detentieschade en bevorderen een verantwoorde terugkeer naar de maatschappij. De medewerkers van de PI zijn hierin dus een belangrijke schakel. PI Veenhuizen investeert dan ook in een goede werksfeer en ontwikkeling, biedt doorgroeimogelijkheden en heeft personele zorg hoog in het vaandel staan. Wil je meer weten over het werken in de gevangenis? Ontmoet onze collega’s bij de PI Veenhuizen-stand en vraag ze het hemd van het lijf.

Of kom naar een spectaculaire demonstratie van ons intern bijstandsteam (IBT). Als de orde of veiligheid binnen de gevangenis in het geding is, komt het IBT – ook wel bekend als de ‘gevangenis ME’ – in actie. Tijdens de 112 Groningen Dag zie je hoe dit in z’n werk gaat.

DV & O

De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is zaterdag 13 juni 2026 aanwezig op de 112GroningenDag in Martiniplaza. Deze dienst presenteren hun werkzaamheden en meerdere voertuigen, waaronder het Mobiel Commando- en Uitwijkvoertuig Logistiek. Ze staan weer op hun oude plek in de Expo hal.

De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is een landelijke dienst van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). DV&O verzorgt het vervoer van arrestanten, TBS-patiënten, volwassen gedetineerden, jongeren en vreemdelingen op verschillende beveiligingsniveaus en vervoert ook goederen voor de Rijksoverheid. DV&O verleent bijstand bij calamiteiten in (justitiële) inrichtingen en detacheert beveiligingsmedewerkers ter ondersteuning van DJI en organisaties die aan Justitie gelieerd zijn, zoals de politie (arrestantenbewaking en executie van boetevonnissen).

Er werken meer dan 1800 medewerkers bij de DV&O vanuit twintig locaties door heel Nederland. Het hoofdkantoor van de DV&O is gevestigd in Assen. Hier is het hart van de organisatie, de afdeling Logistiek en een deel van het management gehuisvest. Daarnaast is de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid centraal in Nederland gehuisvest en heeft de afdeling Opleidingen haar eigen locatie in Assen.

Hun medewerkers zijn getraind in het omgaan met verschillende doelgroepen in steeds veranderende situaties en beschikken over verschillende geweldsmiddelen zoals vuurwapen, wapenstok, handboeien en pepperspray. Bovendien zijn ze Buitengewoon Opsporingsambtenaar met algemene opsporingsbevoegdheid verbonden aan de aan hen opgedragen vervoers- en beveiligingsstaken.

