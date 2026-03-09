Schoorsteenbrand Pelmolenlaan snel onder controle in Oostwold (Oldambt)

Oostwold – Aan de Pelmolenlaan in Oostwold is maandagavond om 19:35 uur een melding binnengekomen van een schoorsteenbrand. De vrijwilligers van de brandweer waren snel ter plaatse en wisten de situatie snel onder controle te krijgen.

Een schoorsteenbrand ontstaat vaak door ophoping van roet in het rookkanaal. Daarom is het belangrijk om minimaal één keer per jaar een erkende schoorsteenveger langs te laten komen. Regelmatig onderhoud verkleint de kans op brand aanzienlijk en zorgt ervoor dat je veilig kunt blijven stoken. Brandbare spulwerd eruit gehaald. Schoorsteen werd schoon gemaakt.

Tips:

Stook alleen droog en schoon hout

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het stoken.

Laat je kachel en rookkanaal regelmatig controleren.

Meer tips over veilig stoken en het voorkomen van schoorsteenbranden zijn te vinden op de website van de brandweer.

Foto's