Grip 2: Grote brand in zonnepanelen bij JPB Logistics Warvenweg in Farmsum (updates)

Farmsum – De brandweer is zaterdag rond 10:40 uur gealarmeerd voor een zeer grote brand aan de Warvenweg in Farmsum. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt om de brand te bestrijden.

Om de inzet van de verschillende hulpdiensten goed op elkaar af te stemmen en de samenwerking te coördineren, is opgeschaald naar GRIP2. Dit betekent dat naast de brandweer ook andere hulpdiensten en betrokken instanties nauw samenwerken onder een gezamenlijke leidingstructuur.

Over de oorzaak van de brand en eventuele gevolgen voor de omgeving is op dit moment nog weinig bekend. Zodra er meer informatie beschikbaar is, volgt een update. Sluit ramen en deuren. Lees ook VR.

NL Alert

Vanwege de rookontwikkeling is er in de omgeving van Farmsum, Woldendorp en Nieuwolda een NL-Alert verstuurd. Ons advies blijft om ramen en deuren te sluiten indien je last hebt van de rook zegt de brandweer.

GRIP 2 In verband met de omvang van de brand, is besloten om op te schalen naar GRIP 2. Bij de brand komt veel rook vrij. Heb je last van de rook? Sluit dan ramen en deuren en schakel indien mogelijk ventilatiesystemen uit. Meer info vind je op de website van de brandweer. Brand onder controle Het sein brand meester is zojuist(11:15 uur) gegeven. Ze hebben de brand onder controle maar zullen nog enige tijd bezig zijn met de bluswerkzaamheden meldt de voorlichter van de brandweer via hun website.

Update van het bedrijf:

Er is via P2000 en via diverse media al melding gemaakt van de brand op het dak van onze PGS15 loods aan de Warvenweg in Farmsum. Via deze weg willen wij graag wat aanvullende informatie delen:

Het betreft een zonnepanelenbrand. Na aankomst van de hulpdiensten is de brand snel onder controle gebracht.

De (gevaarlijke) stoffen in ons warehouse zijn op geen enkele wijze aangetast door de brand op het dak.

Er is in één nieuwsartikel verwezen naar onze activiteiten op het Chemiepark. Deze activiteiten zijn op een andere locatie van JPB (Oosterhorn in plaats van Warvenweg Farmsum).

Er wordt geen impact verwacht op de uitvoering van verladingswerkzaamheden die volgens schema komende maandag weer zullen starten.

Foto's