Meerdere aanhoudingen bij dynamische verkeerscontrole

Oldambt – De politie heeft vrijdag met meerdere eenheden een dynamische verkeerscontrole gehouden in de gemeente Oldambt. Tijdens de controle werden verschillende overtredingen geconstateerd.

In totaal zijn vijf bestuurders aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen. Daarnaast werd één bestuurder aangehouden omdat hij weigerde mee te werken aan een bloedproef.

Ook reden twee bestuurders met een ongeldig verklaard rijbewijs. Verder werden nog 18 processen-verbaaluitgeschreven voor diverse verkeersovertredingen.

