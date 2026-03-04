De brandweer Veendam is Veendammer van het Jaar 2025

Veendam – De Brandweer Veendam mag zich vanaf nu “Veendammer van het Jaar 2025” noemen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de brandweerkazerne in Veendam werd de titel officieel uitgereikt door juryvoorzitter Max Bentum en burgemeester Annelies Pleyte. Dat meldt de Gemeente Veendam woensdag.

Het is de achttiende keer dat deze titel wordt toegekend. De vrijwilligers van het korps werden tijdens de bijeenkomst uitgebreid in het zonnetje gezet. De jury bestond naast de voorzitter uit Angelina Veldhuis-Kuik, Jos Kraan en Peter Panneman. Het brandweerkorps telt 34 vrijwilligers, verdeeld over twee ploegen. Zij wonen in de gemeente Veendam of directe omgeving en zijn daarmee sterk geworteld in de lokale gemeenschap.

Juryrapport

In 2025 behaalde de wedstrijdploeg van het korps de eerste plaats in de landelijke finale van de brandweerwedstrijden in de klasse brandbestrijding. Ook individueel vielen leden in de prijzen: Peter Noordegraaf werd uitgeroepen tot beste bevelvoerder, Robert Boswijk tot beste chauffeur en Ramon Dijk tot beste brandweerman van Nederland. Volgens de jury onderstrepen deze prestaties de kwaliteit, samenwerking en professionaliteit van het korps, zowel in Veendam als in de regio.

In het juryrapport stelt voorzitter Max Bentum dat de brandweer een zichtbare en betekenisvolle rol vervult binnen én buiten de gemeente. Door hun professionele optreden, maatschappelijke betrokkenheid en vrijwillige inzet laten de brandweervrijwilligers zien waar Veendam voor staat: samen verantwoordelijkheid nemen en klaarstaan voor elkaar. De landelijke erkenning versterkt volgens de jury hun rol als ambassadeur van de gemeente.

Vakbekwaam en altijd paraat

De inzet van de vrijwilligers vindt plaats naast werk, studie en gezinsleven. Toch investeren zij structureel in hun vakbekwaamheid en paraatheid. Met tweewekelijkse oefenavonden, jaarlijkse korpsoefeningen en aanvullende trainingen voor specialistische taken, zoals werken met de hoogwerker en grootwatertransport, blijft hun kennis en kunde op hoog niveau.

Bij branden, ongevallen en reddingsacties zetten zij letterlijk en figuurlijk een stap naar voren waar anderen terugdeinzen. Daarmee vormen zij een onmisbare schakel in de lokale veiligheid.

Burgemeester Annelies Pleyte sprak haar waardering uit voor de inzet van het korps. Volgens haar vraagt het brandweervrijwilligerschap grote flexibiliteit, ook van het thuisfront. “Wanneer de pieper gaat, schakelen zij direct om naar een noodsituatie, vaak zonder te weten wat hen te wachten staat. Zij zijn er voor Veendammers op de momenten dat het er écht toe doet. Het is een korps om trots op te zijn: lokaal geworteld en professioneel op hoog niveau. Hun inzet versterkt niet alleen onze veiligheid, maar ook de saamhorigheid in Veendam. Daarmee zijn zij een meer dan terechte Veendammer van het Jaar 2025.”

