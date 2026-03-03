Auto botst tegen vangrail op de A28

Tynaarlo – In de nacht van maandag op dinsdag rond 01:00 uur is een personenauto met drie inzittenden tegen een vangrail gebotst op de A28 bij Tynaarlo. Het ongeluk gebeurde in de richting van Groningen.

De auto was door onbekende reden in de slip geraakt, waarna het met de voorkant de vangrail raakte. De voorzijde raakte fors beschadigd, waaronder twee kromme wielen. Van de vangrail, raakte een stuk van tien meter beschadigd, deze zal later worden vervangen.

De inzittenden raakten niet gewond. De politie kwam ter plaatse en sloot een deel van de snelweg af. Een berger heeft de auto weggesleept.

Foto's