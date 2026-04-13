Herdenking: Dick Haveman kwam vandaag 15 jaar geleden om het leven

Baflo – Op 13 april 2011 kwam politie agent Dick Haveman (48) op tragische wijze om het leven in Baflo, toen hij een verdachte wilde aanhouden, dat is 13 april 2026 exact 15 jaar geleden.

Tijdens een worsteling wist de verdachte het dienstwapen van Haveman te bemachtigen en schoot hem daarmee dood.

De impact van deze gebeurtenis was – en is – groot. In de eerste plaats natuurlijk op Havemans gezin, familie en vrienden. Maar ook op de direct betrokken collega’s, collega’s van Team Verkeer, op het basisteam Ommelanden-Noord en binnen de Politie Eenheid in Noord-Nederland meldt de politie al eerder via een bericht op politie.nl.

Tastbare plek van herinnering in Baflo



De gedenktegel is in 2025 al geplaatst op de Sasmaweg in Baflo, de plek waar Haveman om het leven kwam. Daarmee is er nu een openbare en blijvende herinneringsplek: dichtbij, zichtbaar en toegankelijk. De tegel staat symbool voor Havemans moed, toewijding en inzet als politieman. Velen herdenken hem vandaag.

Foto's