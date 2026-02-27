Onderzoek vuurwerkbom: politie is verdachten op het spoor

Haren – Was het een aanslag met explosieven op de woning aan de Emmalaan die zaterdagavond 29 november laat (rond 23.35 uur) werd getroffen door een vuurwerkbom? Buurtbewoners schrokken hevig van de extreme knal en ze zagen vuur door de lucht vliegen in de richting van der Hadewijchstraat.

De woning werd beschadigd, maar er zijn geen gewonden gevallen. Mocht dit de moedwillige actie zijn waar het op lijkt, dan gaat dit in de richting van een strafbaar feit. Misschien zelfs poging tot doodslag. De politie is inmiddels bezig het onderzoek af te ronden. Er zijn verdachten in beeld.

Naar ze(Harendekrant, redactie) vernemen zijn de afgelopen weken enkele verdachten gehoord en is de recherche nu bezig de laatste zaken op een rij te zetten. Alles wijst erop dat de aanslag binnenkort rijp is voor het Openbaar Ministerie. Inhoudelijk wil een woordvoerder van de politie er niet veel over kwijt, maar wél dat men de overlastgevende jongeren dicht op de huid zit meldt Harendekrant.nl verder.

Zoals onze krant deze week al meldde zijn er de afgelopen dagen weer vervelende dingen gebeurd in Haren. Aan het Raadhuisplein drongen (vermoedelijk) jongeren het gebouw van Dansschool Etudes binnen en gooiden spullen op straat. De politie zegt ‘er bovenop’ te zitten en om dit te staven zegt men gisteren zeven jongeren een verblijfsontzegging van 12 uren te hebben verstrekt. Dat is een manier om een bepaald gebied tot ‘verboden zone’ te verklaren voor personen die hinderlijk gedrag vertonen.

Foto's