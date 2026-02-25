“Middelbrand” Helder Camaraweg Muntendam (update)

Muntendam – Woensdagavond rond 19:30 uur is er brand uitgebroken aan de Helder Camaraweg in Muntendam. De brand werd gemeld bij de meldkamer, waarna de hulpdiensten snel opschaalden. Vanwege de ernst van de situatie werd al korte tijd later het sein ‘middelbrand’ gegeven. Er was veel rookontwikkeling.

Meerdere eenheden van de brandweer kwamen met spoed ter plaatse. Naast de eerste tankautospuit werd een extra tankautospuit ingezet om de brand onder controle te krijgen. Brandweerlieden gingen direct aan de slag met het bestrijden van het vuur en het voorkomen van verdere uitbreiding.

Over de exacte oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. Ook is nog onduidelijk of er sprake is van gewonden of hoeveel schade het incident heeft veroorzaakt. De omgeving van de Helder Camaraweg werd tijdelijk afgezet om de hulpdiensten de ruimte te geven hun werk veilig uit te voeren.

Nader onderzoek moet uitwijzen hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

Update: Door een snelle inzet is het sein brand meester gegeven. Ze zullen nog enige tijd aanwezig blijven in verband met nabluswerkzaamheden. Salvage gaat de bewoners bijstaan in de afhandeling van de schade. Er zijn geen gewonden gevallen.

