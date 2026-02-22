Grote uitslaande brand aan de Hoofdweg in Blijham (update)

Blijham – Verschillende brandweerkorpsen zijn zondagmiddag opgeroepen voor een grote brand aan de Hoofdweg in Blijham. Volgens de brandweer is de brand uitslaand en is er extra materiaal opgeroepen om de brand te bestrijden.

Om over voldoende bluswater te beschikken is ook het grootwatertransport uit Veendam opgeroepen. Zie ook VR Groningen updates.

Update; De schuren zijn niet meer te redden en om extra rookoverlast te voorkomen laten we de schuren uitbranden. We doen er alles aan om omliggende bebouwingen te redden. Wel hebben we last van de ongunstige wind. Dit vergt extra aandacht voor de omgeving.

