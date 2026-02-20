Auto botst tegen RIMOB op de N7

Groningen- Op de afrit N370 naar de N7 heeft vrijdagavond een eenzijdig ongeval plaatsgevonden waarbij een auto tegen een RIMOB is gebotst.

1 rijstrook en de afrit naar Martiniplaza was tijdelijk afgesloten. Het slachtoffer werd behandeld in de ambulance. Het verkeer had enige hinder van het incident.

Een RIMOB(Rimpelbuisobstakelbeveiliger) is een schokabsorberende constructie op autosnelwegen die is ontworpen om de impact van frontale aanrijdingen met vaste obstakels (zoals pijlers of portalen) te verminderen.

Foto's