Urgente vermissing: Senna(15 ) vermist uit Appingedam

Appingedam – De 15-jarige Senna is sinds dinsdag 17 februari 2026 vermist vanuit Appingedam. Ze is omstreeks 14:00 uur voor het laatst gezien op het treinstation aan de Pastorielaan.

Weet jij waar zij is of heb je meer informatie die de de politie kan helpen om erachter te komen waar zij is? Laat het de politie dan weten!

Senna is voor het laatst gezien op het treinstation van Appingedam. Het is onduidelijk waar zij heen is gegaan en waar ze momenteel verblijft. Ze maken hun zorgen en willen graag weten waar ze is en of alles goed met haar gaat. Heb jij Senna na 17 februari 14:00 uur nog gezien? Of weet jij waar ze mogelijk is of kan verblijven? Of heb je meer informatie over de vermissing? Dan komen ze graag met je in contact. Dat kan via het tipformulier of via de opsporingstiplijn op 0800-6070. Liever anoniem? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Zie je Senna op dit moment? Bel dan met 112. Signalement Senna: Huidige leeftijd: 15 jaar

Huidskleur: licht

Lengte: 1.55 meter

Postuur: Slank

Kleding: Donkerroze gekleurde hoofddoek, lichtbruine jas met bruingekleurde bontkraag, blauwe spijkerbroek met onderaan vermoedelijk nep-diamantjes, Bruingekleurde schoenen met nep-diamantjes

Foto's

Deel dit artikel

Social media