“Grote brand” oefening in Veendam

Veenfam – Brandweer Veendam heeft dinsdagavond 17 februari een post oefening gehouden op het terrein van Meilof Riks aan de Zwaaikom in Veendam.

De oefening is in samenwerking met het bedrijf en de BHV organisatie opgezet.

In één van de gebouwen op het terrein was brand uitgebroken in een afzuigsysteem en werd opgeschaald naar grote brand.

Diverse mensen waren vermist en ook raakte er een persoon bekneld onder een elektrisch wagentje. Aan de uitgerukte eenheden de taak om de personen te redden en de brand te blussen. Het was een geslaagde oefening.

