Middelbrand schuur Sportterreinstraat in Hoogezand (update)

Hoogezand- In een gebouw aan de Sportterreinstraat in Hoogezand is een forse brand uitgebroken.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De brandweer blust de brand. Zie ook.

De brand is uitslaand en daarom hebben we middelbrand gemaakt. Een extra blusvoertuig en hoogwerker zijn ook onderweg.

De brand is fors en bedreigt ook de aangrenzende woning. Ze doen er alles aan om overslag te voorkomen. Er was veel rookontwikkeling.

Brand meester

Ze hebben zojuist brand meester gegeven meldt Geert Anne Mollema van de brandweer. Dat betekent dat door een snelle inzet uitbreiding van de brand is voorkomen. Wel zullenwze nog even bezig zijn met het nablussen van de brand. Salvage zal de bewoners bijstaan in de afhandeling van de schade.

Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. De schuur is door de brand geheel verloren gegaan. We doen in de aangrenzende woningen nog een CO meting, om er voor de bewoners zeker van te zijn dat het voor hun veilig is om de woningen straks weer te betreden.

Foto's