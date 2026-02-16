Brug Zuidhorn: vervangen staalkabels; 23 – 27 februari 2026

Zuidhorn – Brug Zuidhorn krijgt eerder dan verwacht nieuwe staalkabels. Rijkswaterstaat werkt in de voorjaarsvakantie, van maandag 23 tot en met vrijdag 27 februari 2026, aan het vervangen van de kabels van brug Zuidhorn. Tijdens deze werkzaamheden is de brug gestremd voor alle verkeer. De huidige omleidingsroutes zijn nog van kracht.

In December 2025 werd geconstateerd dat de huidige staalkabels breuken vertonen, daardoor konden we de brug niet veilig blijven bedienen. We hebben toen direct nieuwe staalkabels besteld. Deze zijn nu eerder geleverd. Als alle werkzaamheden goed verlopen kunnen we vrijdag 27 februari de brug testen. Daarna kunnen we de brug weer in bediening nemen en wordt de brug opengesteld voor alle verkeer.

Volledige stremming brug Zuidhorn

Met steigermateriaal is aan beide zijden van de brug een speciale constructie gemaakt, waardoor voetgangers en fietsers veilig over de brug kunnen bewegen. Om veilig te kunnen werken en genoeg toegang te hebben tot de brugkelders, waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden, moeten we de tijdelijke hellingbanen verwijderen. Daardoor is de brug weer volledig gestremd voor alle verkeer.

Vanaf zaterdag 21 februari 2026 worden de hellingbanen afgebroken. Vanwege de voorjaarsvakantie zetten we geen busvervoer in. We begrijpen dat hierdoor hinder ontstaat. Door de werkzaamheden te plannen in de voorjaarsvakantie proberen we de overlast hiervan zoveel mogelijk te beperken.

