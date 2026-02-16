Auto raakt van de weg op de N983 nabij Aduard

Aduard – Een automobilist is zondagavond van de weg geraakt en in een sloot tot stilstand gekomen op de N983 bij het Groningse Aduard.

Het ongeluk gebeurde rond 20:30 uur. De inzittenden zijn gecontroleerd door aanwezige ambulancepersoneel. Maar hoefden voor verdere controle niet mee naar het ziekenhuis.

Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald en afgesleept. Het verkeer ondervond enige hinder van het ongeval.

Vermoedelijk is de gladheid de oorzaak van het ongeluk. Code Geel is maandag na 10:00 uur ten einde. Het kan nog wel plaatselijk glad zijn.

