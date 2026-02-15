Overleden persoon gevonden in water bij graanfabriek (update)

Groningen – Bij de graanfabriek aan de Helsinkistraat in Groningen is zondagavond een persoon in het water beland. Meerdere hulpdiensten zijn met spoed ter plaatse gekomen om een zoekactie te starten. Vermoedelijk was er een feest geweest zaterdagavond.

De melding kwam rond 19:30 binnen waarna brandweer, politie en ambulance uitrukten naar de locatie bij het industrieterrein en kleding aangetroffen. De persoon is overleden bevestigd de politie.

De politie sluit een misdrijf uit. Lees ook.

Foto's