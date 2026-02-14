Vermiste jongen (10) is weer terecht (update)

Groningen – De politie vraagt uit te kijken naar een 10-jarige jongen die sinds 18.07 uur wordt vermist vanaf het Boterdiep in Groningen.

De jongen is ongeveer 1.65 meter lang, heeft kort bruin haar met een middenscheiding en droeg een grijze Parajumper jas, een lichtblauwe Levi’s-broek en witte New Balance-schoenen.

Heeft u de jongen gezien of weet u waar hij is? Bel direct 112. Iedere tip kan van groot belang zijn. Foto ontbreekt.

Update: De jongen is weer terecht meldt Burgernet.

