OM eist 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen Mark S.

Stadskanaal – ‘Brutaal en zonder enige schaamte’ – zo omschrijft het Openbaar Ministerie het handelen van Mark S. Hij wordt ervan verdacht dertig meisjes en vrouwen te hebben afgeperst met naaktfoto’s, daarnaast van verkrachting en het vervaardigen van kinderporno. Wanneer de rechtbank uitspraak doet, is nog niet bekend.

In deze zaak zijn in totaal ongeveer 120 slachtoffers betrokken. Tegen S. is een gevangenisstraf van twaalf jaar en tbs geëist. Meer(+bron) op RTV Noord.nl.

