Auto-ongevallen in Groningen het sterkste gedaald

Groningen – Het aantal auto-ongelukken binnen de bebouwde kom in Groningen is flink afgenomen. In 2024 registreerde de provincie 1.376 verkeersongevallen, wat neerkomt op een daling van 13 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek van Independer.

Daarmee noteert Groningen de grootste afname van alle Nederlandse provincies. Landelijk daalde het aantal ongevallen met 8,3 procent. Voor het onderzoek analyseerde Independer gegevens van Rijkswaterstaat. Het gaat daarbij om zowel reguliere aanrijdingen als eenzijdige ongevallen en kop-staartbotsingen.

Binnen de gemeente Groningen vinden gemiddeld 9,6 ongevallen plaats per 10 kilometer weg. Dat ligt aanzienlijk boven het provinciale gemiddelde van 6,6. In ongeveer 75 procent van de gevallen blijft de schade beperkt tot blikschade.

Volgens verzekeringsagent Michel Ypma van Independer gebruiken verzekeraars postcodes om het risico op verkeersongelukken in te schatten en daar hun premies op af te stemmen.

