Poging overval Slochterstraat in Sappemeer, er is `meerdere keren geschoten`

De politie doet onderzoek naar een poging roofoverval bij een woning aan de Slochterstraat in Sappemeer, die op donderdag 5 februari rond 02:15 uur plaatsvond. Daarbij is ook geschoten. Ze zijn op zoek naar drie verdachten. Heb je iets gezien of gehoord? Neem contact met de politie via 09008844.

Ze kregen aanvankelijk een melding van een verdachte situatie op de Slochterstraat, waarbij er ook sprake zou zijn van schoten. Agenten zijn ter plaatse gegaan en hebben daar eerste verklaringen opgenomen. We houden er nu rekening mee dat er sprake is geweest van een poging tot een overval op een persoon, vlakbij een woning. Daarbij is een vrouw bedreigd met een vuurwapen of daarop gelijkend voorwerp.

Schietincidenten

Tijdens het incident is meerdere keren geschoten. Een omstander zou hebben geschoten met als doel om de verdachten te verjagen. Daarna is opnieuw geschoten met een vuurwapen, zeer vermoedelijk door één van de drie verdachten. Hierbij is niemand geraakt.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de poging overval en de schietincidenten. Van de omstander die zou hebben geschoten is een verklaring opgenomen. De recherche heeft sporen veiliggesteld en we kijken of er camerabeelden zijn waarop meer te zien is van de toedracht van het incident. Agenten zullen op donderdag ook een buurtonderzoek verrichten.

Tips en informatie gezocht

Ze zijn daarnaast op zoek naar tips en informatie. Heb je iets gezien en/of gehoord van de poging overval en de schietincidenten? Weet je meer over de toedracht of achtergronden van de incidenten? Of heb je andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Bel de politie dan op 0800-6070 of deel je informatie anoniem via 0800-7000.

Foto's

