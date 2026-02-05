Winterse omstandigheden blijven: tot vrijdagmiddag kans op gladheid

Regio – Het KNMI heeft opnieuw code geel afgegeven voor Groningen, Friesland en Drenthe. Ook deze donderdag blijft het vriezen. Vanaf donderdagavond neemt de kans op gladheid opnieuw toe, doordat natte weggedeelten kunnen bevriezen. Plaatselijk kan daarbij kortdurend lichte ijzel ontstaan.

Door wegdektemperaturen onder het vriespunt kunnen wegen, fietspaden en stoepen verraderlijk glad worden. Deze gladheid is vaak moeilijk waarneembaar, wat de kans op ongelukken vergroot. Weggebruikers wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn en hun rijgedrag aan te passen aan de winterse omstandigheden.

