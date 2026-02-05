Verkeershinder donderdagmiddag door ijspegels in de verdiepte ligging N7, file (update)

Groningen – In de verdiepte ligging van ring zuid Groningen is tot het begin van de avondspits sprake van verkeershinder. Ze moeten daar rijstroken afsluiten om ijspegels te verwijderen.

Die dreigen namelijk op het wegdek te vallen en dat kan voor gevaar zorgen.

Update: Vanwege de werkzaamheden in de verdiepte ligging N7 zijn 2 rijstroken richting knooppunt Euvelgunne afgesloten. Inmiddels zijn ook 3 rijstroken richting knooppunt Julianaplein afgesloten inclusief de opritten bij de Bornholmstraat en de Europaweg. Dit zorgt voor enorme drukte op de Bornholmstraat.

