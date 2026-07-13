Getuigen gezocht na inbraak Hoogezand!

Hoogezand – Aan de Gorecht-Oost 250 (winkelcentrum de Hooge Meeren) in Hoogezand, aan de zijde van het gemeentehuis, vond tussen vrijdag 10 juli om 21:00 uur en zaterdag 11 juli om 15:00 uur een inbraak plaats. De inbrekers kwamen binnen via de voordeur van de pizzeria, dit is aan de zijde van de Blokker.

Heb je iets gezien of heb je camerabeelden beschikbaar (van eventueel de looproute met daarop de verdachte(n) )?

Tip ons dan via de politiewebsite of bel naar 0900-8844.

(Zaaknummer: PL0100-2026189582)

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