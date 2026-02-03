Inzet brandweer bij Zernikelaan, personeel tijdelijk buiten in de kou

Groningen – Dinsdagmorgen om 09:05 uur ontving de brandweer een melding van een industriebrand volgens P2000 bij AVEBE UA aan de Zernikelaan in Groningen. Ter plaatse bleek het te gaan om een brandgerucht.

Uit voorzorg werd het personeel tijdelijk naar buiten geleid door de BHV -ers, het was ijskoud. De brandweer heeft samen met een bedrijfsdeskundige onderzoek gedaan.

Het bedrijf handelt de oorzaak verder intern af. De brandweer is hierop teruggekeerd naar de kazerne. De exacte oorzaak van de melding is niet bekend.

Foto's