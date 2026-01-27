Uitslaande brand woningen Hoofdstraat Beerta, NL-Alert (Video)

Beerta – Aan de Hoofdstraat in Beerta stond dinsdagochtend rond 11:25 uur een twee onder 1 kap woning in de brand. Ze hebben middelbrand gemaakt en een extra blusvoertuig is ook gealarmeerd.

De brand in de woningen ontstond op de benedenverdieping uitslaand en ontwikkeld zich naar de bovenverdieping. De brandweer probeert dat te voorkomen. Dit doen ze om de woning beneden te blussen. Updates via VR Groningen.

Ze hebben voor het gebied rond de Hoofdstraat een NL-Alert afgegeven. Omwonenden wordt verzorgt om ons advies omtrent de rookontwikkeling op te volgen. Omliggende woningen werden ontruimt die veel last hebben van de rook Voor deze bewoners wordt tijdelijk vervangende woonruimte gezocht. De bewoner ging in een ambulance na rook-inhalatie verteld een buurman.

Het betreft een twee onder één kap woning. Ze zetten nu van alle kanten in met de blussing van deze brand. Video.

De schade aan de twee onder één kap woning is groot en moeten als verloren worden beschouwd. Wel zullen ze nog geruime tijd bezig zijn met het afblussen van de woningen.

Foto's

