Politie doet onderzoek naar meldingen crimineel gedrag van jongeren in Reitdiep

De politie is een onderzoek gestart naar een reeks incidenten in de wijk Reitdiep. De afgelopen periode zijn er meerdere meldingen binnengekomen van crimineel en overlastgevend gedrag door jongeren, wat voor een groot onveiligheidsgevoel zorgt.

“Wij zijn er mee bezig en het heeft onze aandacht”, laat de politie via sociale media weten. “Meerdere zaken zijn al in onderzoek.” Om wat voor specifieke meldingen het gaat, wil de politie niet kwijt. Zegt Oogtv.nl.

Vaker onrust in de wijk

De wijk Reitdiep is de afgelopen jaren vaker het decor geweest van jeugdoverlast en criminaliteit. Zo vonden er tijdens de Paaskermis in 2024 diverse ongeregeldheden plaats in de Reitdiephaven, waarbij jongeren betrokken waren bij berovingen, bedreigingen en geweld. In april vorig jaar kregen zeven jongeren nog een gebiedsverbod voor de wijk opgelegd na een reeks ernstige incidenten in zowel de wijk als de binnenstad. Of de huidige overlast door dezelfde groep wordt veroorzaakt, is nog niet bekend.

Getuigen gezocht

De politie roept inwoners op om alert te blijven en elk incident te melden. “Mocht je tips hebben of overlast ervaren, neem dan direct contact met ons op. Dit helpt ons bij het lopende onderzoek.” Dit kan via telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.

Foto's