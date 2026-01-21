Celstraffen tot 24 maanden geëist voor ernstige mishandeling

Groningen – Tegen twee mannen die vorig jaar oktober twee stappers zwaar mishandelden in de Gelkingestraat, heeft het Openbaar Ministerie dinsdag gevangenisstraffen van 24 en 20 maanden geëist. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden dinsdag.

De mishandeling vond plaats op 12 oktober in de Groningse uitgaansstraat. De verdachten, een 32-jarige man uit Hoogezand en een 20-jarige man uit Assen, vielen daar twee andere mannen aan. Tijdens de rechtszitting werden schokkende camerabeelden getoond.

Daarop is te zien hoe de slachtoffers herhaaldelijk worden geslagen en hoe één van hen, terwijl hij al op de grond ligt, meerdere keren hard tegen het lichaam en hoofd wordt geschopt.

Na de aanval sloegen de verdachten op de vlucht, maar zij werden korte tijd later door de politie aangehouden. Beide slachtoffers liepen ernstige verwondingen op en moesten in het ziekenhuis worden behandeld.<

