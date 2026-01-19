Noorderlicht betovert de hemel boven Groningen(+reageer met foto)

Regio – Op veel plekken in onze provincie kleurde maandagavond de hemel bijzonder. Het noorderlicht, ook wel aurora borealis genoemd, was op verrassend veel locaties zichtbaar. Het spectaculaire lichtfenomeen in de atmosfeer liet zich niet alleen vastleggen door de lens van een fototoestel, maar was ook met het blote oog goed te bewonderen.

Een verre reis naar Scandinavië was deze keer helemaal niet nodig: zelfs in Groningen verscheen het noorderlicht aan de hemel. Groenige, paarse en roze lichtsluiers bewogen langzaam over het firmament en zorgden voor een bijna magisch schouwspel.

Het noorderlicht blijft een mysterieus, artistiek en sensationeel natuurverschijnsel. Soms is het nauwelijks zichtbaar, andere keren toont het zich in volle glorie. Maandagavond behoorde duidelijk tot die laatste categorie. Voor veel toeschouwers was het een onvergetelijke ervaring – simpelweg geweldig om mee te maken. Reageer op onze 112Groningen Facebook, en stuur daar jou foto bij de reacties.

