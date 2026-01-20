Getuigen gezocht na straatroof Statenlaan in Roden

Roden – Op zondag 18 januari 2026, omstreeks 20:00 uur, heeft er een diefstal met geweld plaatsgevonden. Dit gebeurde bij de bushalte aan de kruising Hofstedelaan / Statenlaan in Roden. Wij zoeken getuigen van deze beroving.

Het is goed mogelijk dat er meerdere getuigen van dit voorval zijn geweest. Heeft u de beroving zien of horen gebeuren en kunt u ons meer vertellen?

Of heeft u beeldmateriaal? Neem dan contact met ons op! Dat kan via telefoonnummer 0900-8844. U kunt uw informatie natuurlijk ook anoniem delen via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Vermeld daarbij het registratienummer PL0100-2026015803.

