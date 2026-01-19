OM gaat in hoger beroep in zaak verkrachting bij Meerstad, en eist tbs

Groningen – Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de straf die is opgelegd aan een 25-jarige man uit de gemeente Het Hogeland.

De man werd half december veroordeeld tot tien jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de verkrachting van een 17-jarig meisje tussen Groningen en Meerstad tijdens de KEI-week van 2023. Het OM wil dat hij daarnaast alsnog tbs krijgt opgelegd.

Dat schrijft het Dagblad van het Noorden(Bron en meer informatie) maandagochtend. Begin december eiste het OM acht jaar gevangenisstraf en tbs, uit vrees dat de man na het uitzitten van zijn straf opnieuw de fout in zou gaan. De rechtbank legde echter alleen een celstraf op, omdat bij de verdachte geen psychische stoornis kon worden vastgesteld. De verkrachting bij Meerstad vond plaats in de nacht van 17 op 18 augustus 2023. Het 17-jarige slachtoffer fietste toen terug naar huis na een avond stappen tijdens de KEI-week.

