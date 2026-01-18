Brandweer rukt uit voor lekkage gevaarlijke stof aan Avebe-weg

Foxhol – De Brandweer is zondagmiddag gealarmeerd voor een lekkage van een gevaarlijke stof aan de Avebe-weg in Foxhol. Omdat op dit moment nog onbekend is om welke stof het gaat, is opgeschaald naar middel IBGS (Incident Bestrijding Gevaarlijke Stoffen).

Meerdere brandweereenheden zijn ter plaatse gekomen, waaronder een adviseur gevaarlijke stoffen. De brandweer voert een verkenning uit om vast te stellen welke stof is vrijgekomen en welke risico’s dit met zich meebrengt.

De lekkage heeft plaatsgevonden in een pand. Over eventuele gevolgen voor de omgeving is op dit moment nog niets bekend. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zal de brandweer hierover communiceren. Door snel optreden is de installatie in het pand is veilig gesteld. Er is geen gevaar geweest voor de omgeving. VR meldt.

Foto's