Woningbrand snel onder controle bij Departementsstraat in Uithuizen

Uithuizen – In een woning aan de Departementsstraat in Uithuizen heeft zich donderdag rond 23:00 uur een brandje voorgedaan. De brand woedde binnenshuis en was snel onder controle nadat de brabndweer de deur forceerde. De bewoner is niet aangetroffen en was vermoedelijk niet in de woning aanwezig.

Vanwege de situatie waren meerdere politie-eenheden ter plaatse. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend; hier wordt onderzoek naar gedaan. De politie is vaker bij dit pand geweest. De woning werd geventileerd.

Foto's