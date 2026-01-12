Hond gestolen, daders gepakt door vastlopen met auto in sneeuw/ ijs

Zevenhuizen – Op zondag 11 januari kreeg de politie een melding dat er in Zevenhuizen een hond was gestolen.

Twee mannen hadden met de aangeefster afgesproken dat zij een hond van haar wilden kopen.

De mannen zouden geld gaan pinnen en toen zij terug kwamen hebben zij snel de hond gepakt en voor de aangeefster iets kon doen hadden ze de hond al in de auto en reden zij weg.

De aangeefster is er nog achteraan gerend en is een stuk meegesleurd door het voertuig.

Een stukje verderop reed het voertuig zich vast in de sneeuw/ijs. De politie was inmiddels gebeld.

Ter plaatse hebben ze de twee mannen, een 31 jarige inwoner uit Tilburg en een 36 jarige inwoner uit Polen, aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Groningen. Hier zullen ze vandaag, maandag 12 januari worden verhoord. De hond is gezond weer teruggegaan naar de eigenaar.

Foto's