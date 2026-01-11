Code oranje vanaf vannacht tot maandag 10.00 uur vanwege ijzel

Landelijk – Komende nacht wordt gladheid door ijzel verwacht, met uitzondering van het zuidwesten van het land. Hiervoor geldt code oranje. Er is een grote kans op ongelukken door gladde bruggen, wegen, fietspaden en voetpaden. De gladheid zal vaak moeilijk te zien zijn, wat het voor weggebruikers verraderlijk maakt.

Tijdens de maandagochtendspits geldt alleen in het noordoosten van het land nog code oranje. Elders verdwijnt de gladheid in de loop van de nacht en maandagochtend vrij snel van het zuidwesten uit.

Verder geldt vandaag (zondag) in vrijwel het hele land code geel voor plaatselijke gladheid door sneeuwresten of door bevriezing van natte wegen.

