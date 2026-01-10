Sneeuwchaos op Mensumaweg tussen Niekerk en Tolbert

Niekerk – Op de Mensumaweg tussen Niekerk en Tolbert is het momenteel chaos door hevige sneeuwval. Het wegdek is op meerdere plekken niet zichtbaar, waardoor verschillende voertuigen zijn vast komen te zitten.

Tussen Niekerk Tolbert heeft zaterdagmiddag een file gestaan van ongeveer tien voertuigen. Om de situatie enigszins beheersbaar te houden, rijdt verkeer dat uit Niekerk komt achteruit, zodat verkeer vanuit Tolbert alsnog doorgang kan krijgen.

Weggebruikers wordt dringend geadviseerd de route te mijden en, indien mogelijk, een alternatieve weg te kiezen.

Foto's