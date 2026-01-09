Voorbereidend Grip2: VR Groningen laat het ROT(regionaal operationeel team) bij elkaar komen (update)

Groningen – Vanwege afsluitingen van een aantal wegen in de regio is vrijdagavond rond 21:50 uur besloten om het Regionaal Operationeel Team (ROT) bij elkaar te gaan roepen bij de Sontweg.

Wat kunnen ze verwachten kunnen bij grote calamiteiten komende nacht, een groot overleg/ vergadering dus, er werd Grip2 gegeven via P2000. Zegt Geert Walburg tegen 112Groningen. Mocht er een calamiteit komen zijn ze goed voorbereid. Ze bepalen dan tijdelijke aanrijroutes enz. Betreft een voorbereidend Grip 2 . Omdat het ROT opkomt bij GRIP2. Dit om alle afsluitingen en onbegaanbare wegen in kaart te brengen.

