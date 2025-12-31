Veel buitenbrandjes in de Provincie in aanloop oudejaarsdag & info oudejaarsavond

Regio – De brandweer is dinsdag meerdere keren uitgerukt voor buitenbranden. In Winschoten ontstond brand in een container, vermoedelijk door het afsteken van vuurwerk. Ook het afval dat naast de container lag, vatte vlam. Aan de Arduinlaan raakte daarnaast een stapel afval in brand.

Eerder op de avond was het al raak aan de Jadestraat. Ook in Groningen ontstond dinsdagavond rond 20:30 uur brand in een container aan de K. de Vriezestraat.

De brandweer van Groningen kwam ter plaatse met een tankautospuit en heeft de container vol laten lopen met water om het vuur te doven.

Bellen

Om ervoor te zorgen dat 112 vrij blijft voor echte noodsituaties, is het goed om te weten wie je waarvoor kunt bellen. Zie foto.

