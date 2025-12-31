Topdrukte bij veel oliebollenkramen, lange rijen wachtenden

Leek – Topdrukte bij oliebollenkraam Industriepark Leek, rij tot wel 40 meter lang bij de oliebollenkraam op het Industriepark nabij de Praxis in Leek staat oudjaarsdag. Rond 11:00 uur stond er een rij van meer dan 40 meter. Deze oliebollenbakkerij Dauphin Veeke van eigenaresse Verena Veeke is recent door de keurmeesters van FoodBase uit Wageningen dit jaar tweemaal bekroond met goud.

Zowel de oliebollen als de krentenbollen voldoen aan strenge kwaliteitseisen en onderscheiden zich daarmee van andere producten. De bakkerij mag de titel de komende zes maanden voeren. Vorig jaar werden de krentenbollen van de kraam ook al beoordeeld met goud.

Haren

Haren – Op oudejaarsochtend was het ook druk bij de oliebollenkraam in het centrum van Haren.

Groningen

Ook bij de Praxis kraam Damsterdiep was het gezellig druk. En bij de kraam in Winschoten.

Foto's