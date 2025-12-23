Opnieuw twaalf vuurwerkvrije zones in Groningen

Groningen – Tijdens de komende jaarwisseling gelden in de gemeente Groningen opnieuw twaalf vuurwerkvrije zones. Dat aantal is gelijk aan vorig jaar. Het verbod is van kracht op woensdagavond en in de nacht naar donderdag.

De vuurwerkvrije zones zijn bedoeld om mensen en dieren te beschermen tegen gevaar, schade en overlast. Buiten deze gebieden mag vuurwerk worden afgestoken van woensdag 31 december 18.00 uur tot donderdag 1 januari 02.00 uur. Carbidschieten is uitsluitend toegestaan buiten de bebouwde kom en mag plaatsvinden van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Het uitgaansgebied in de binnenstad is al jaren aangewezen als vuurwerkvrij. Dit geldt onder andere voor de Grote Markt en de Vismarkt. Ook in de directe omgeving van ziekenhuizen is het afsteken van vuurwerk verboden.

Daarnaast zijn er vuurwerkverboden ingesteld rond drie kinderboerderijen: in het Stadspark, aan de Eelderbaan en bij De Mikkelhorst in Haren. Ook bij de Noorderbegraafplaats aan de Moesstraat en begraafplaats Esserveld mag geen vuurwerk worden afgestoken. Hetzelfde geldt voor de omgeving van het Heymanscentrum en verpleeghuis Maartenshof.

De overige vuurwerkvrije zones bevinden zich bij De Kaai en de Sontweg, waar de paardenstallen van de politie staan, en bij het Boermapark in Haren.

Een overzichtskaart met alle vuurwerkvrije zones is hieronder te vinden.

Foto's