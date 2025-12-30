Voertuig beschadigd aangetroffen langs de Auwemalaan in Leek

Leek – In de nacht van 29 op 30 december is langs de Auwemalaan in Leek een ernstig beschadigd voertuig aangetroffen. Het voertuig stond in de berm, vlak naast een boom, en was door de politie met lint afgezet.

Het voertuig mist onder andere het achterraam en een zijspiegel. De politie is ter plaatse geweest en heeft het voertuig afgezet. Verdere informatie ontbreekt vooralsnog.

Bij de politie zijn vragen neergelegd over de toedracht en het mogelijke incident.

Update: Een politiewoordvoerder laat inmiddels weten dat de politie acteerde op een melding van een voertuig dat ernstig beschadigd was aangetroffen. De politie is hierop ter plaatse gekomen en hebben zekerheidshalve de auto afgezet met lint. Ook is er contact gelegd met de eigenaar van het voertuig. De politie geeft aan dat er geen strafbare feiten zijn bij het voertuig. Inmiddels is de auto afgesleept door een Berger.

