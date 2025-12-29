Waarschuwing voor automobilisten richting Spanje

Nu het vakantieseizoen nadert, waarschuwen verkeersorganisaties voor de risico’s van lange autoritten naar het zuiden. Met name Groningers die ter plaatse een auto huren of de hele rit zelf rijden, moeten rekening houden met omstandigheden die we in Nederland niet kennen.

Extreme hitte heeft niet alleen invloed op de bestuurder (verminderde concentratie), maar ook op de techniek van het voertuig. Motoren kunnen oververhit raken bij lange klimmen en remmen kunnen hun werking verliezen bij onjuist gebruik in de bergen. Daarnaast is het essentieel om je vooraf te verdiepen in de milieuzones (‘Zonas de Bajas Emisiones’) die in steeds meer Spaanse steden worden ingevoerd. Net als in Duitsland en Nederland weren steden als Sevilla en Malaga oudere, vervuilende voertuigen uit het centrum. Wie zonder de juiste sticker of registratie een dergelijke zone binnenrijdt, riskeert een boete die via cameraherkenning automatisch op de deurmat valt. Het controleren van de milieueisen voor jouw specifieke huur- of eigen auto voorkomt nare verrassingen achteraf.

Risico’s in Andalusie en Almeria

Wie afreist naar de populaire regio Andalusie, moet bedacht zijn op snel oplopende temperaturen en uitdagende bergroutes. Een veelgemaakte fout is het onderschatten van de bandenspanning op heet asfalt, wat de kans op een klapband aanzienlijk vergroot. Een specifiek risicogebied voor pechgevallen is de provincie almeria. Dit gebied staat bekend als de enige woestijn van Europa. De wegen zijn er vaak lang, verlaten en gortdroog. Bij pech in deze regio is de kans op oververhitting en uitdroging reëel. Gaat u hier rijden? Zorg voor een volledig opgeladen telefoon en voldoende brandstof, want tankstations zijn hier dun gezaaid.

Strenge Spaanse verkeersregels

Naast pechgevallen is ook de lokale wetgeving een punt van aandacht. De Spaanse politie controleert streng en de boetes zijn fors hoger dan in Nederland. Zo is het gebruik van radarverklikkers strikt verboden en kan rijden met teenslippers leiden tot een bekeuring als de agent oordeelt dat je de auto niet goed onder controle hebt. Ook het onnodig links rijden of het niet gebruiken van richtingaanwijzers wordt in Spanje vaak strenger aangepakt dan men gewend is. In Spanje is het bovendien verplicht om voor alle inzittenden een reflecterend vest binnen handbereik te hebben. Mocht het onverhoopt toch misgaan en raakt u betrokken bij een aanrijding, wees dan extra alert op de afhandeling. Vul altijd samen het Europees Schadeformulier in en laat u niet onder druk zetten om schuldbekentenissen te tekenen in een taal die u niet beheerst. Maak direct foto’s van de situatie, de schade en de documenten van de tegenpartij. In toeristische gebieden zijn soms malafide ‘hulpdiensten’ actief; bel daarom altijd eerst het noodnummer van uw eigen verzekeraar of alarmcentrale voordat u een sleepwagen accepteert.

Criminaliteit en veiligheid onderweg

Tot slot waarschuwt de politie voor criminaliteit op de route, met name de beruchte ‘snelwegpiraten’ in Noord-Spanje. Deze criminelen proberen toeristen te laten stoppen door te gebaren dat er iets mis is met de auto (bijvoorbeeld een lekke band), om vervolgens de auto te beroven. Het advies is helder: stop nooit op de vluchtstrook tenzij het noodzakelijk is, en als u stopt, doe de deuren op slot. Wees alert bij grote tolstations en parkeerplaatsen; laat de auto nooit onbeheerd achter met waardevolle spullen in het zicht.

Foto's