Politie betrapt tientallen drank- en drugsrijders tijdens kerst

Groningen – Tijdens de kerstdagen heeft Team Verkeer van de politie-eenheid Noord-Nederland veel gecontroleerd op alcoholgebruik in het verkeer. Dat leverde tientallen rijverboden op.

In totaal werden tijdens de kerstdagen 38 automobilisten betrapt op rijden onder invloed. In 14 gevallen ging het om drugsgebruik. Van tien bestuurders is het rijbewijs direct ingevorderd. Bij controles zijn zeven bestuurders aangehouden. Vijf van hen reden onder invloed van alcohol, twee onder invloed van drugs.

Eén van de drankrijders was betrokken bij een verkeersongeval in Groningen, stelt de politie op Instagram. Ook in Drenthe gebeurde dat twee keer tijdens de kerstdagen. Daarnaast besloten drie bestuurders onder invloed te vluchten voor de politie, zij raakten hun rijbewijs direct kwijt.