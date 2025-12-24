Man(24) moet 12 maanden de cel in voor veroorzaken ongeval op Friesestraatweg

Groningen – Een 24-jarige man uit Groningen heeft een gevangenisstraf van twaalf maanden gekregen, waarvan vier maanden voorwaardelijk, voor het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval op de Friesestraatweg in Groningen. Het ongeluk vond plaats op 20 augustus 2023 en leidde ertoe dat een fietser zwaargewond raakte.

Volgens de rechtbank was de automobilist op het moment van de aanrijding zwaar onder invloed van alcohol. Na de botsing reed hij door, terwijl de fiets nog onder zijn auto vastzat, en liet hij het slachtoffer zwaargewond achter.

Drie jaar rijontzegging

Uit verklaringen blijkt dat het slachtoffer nog dagelijks de gevolgen van het incident ondervindt. De fietser liep onder meer gebroken ribben en een hersenbloeding op. Ook mentaal heeft het ongeval diepe sporen nagelaten.

De rechter rekende het de verdachte zwaar aan dat hij geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn handelen. Hij mocht op het moment van het ongeluk bovendien geen auto besturen, omdat zijn rijbewijs was geschorst. Ook heeft hij geen enkele poging gedaan om het slachtoffer te helpen. Tijdens de eerste drie politieverhoren bleef hij volhouden dat de auto op slot stond en dat hij er niet in had gereden.

Naast de gevangenisstraf legde de rechter een rijontzegging van drie jaar op, een jaar langer dan door het Openbaar Ministerie was geëist. Daarnaast moet de man zich laten behandelen en meewerken aan controles op drugs- en alcoholgebruik.

