Ongeval Hyacintstraat Groningen, 1 gewonde & Auto op de kop in Appingedam

Groningen – Op de Hyacintstraat heeft woensdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een scooter. Hierbij is de scooter bestuurder lichtgewond geraakt aan zijn pols.

Beide voertuigen raakten beschadigd. De weg was deels gestremd.

Appingedam

Bij een botsing met een geparkeerde auto woensdagmiddag op de Westersingel in Appingedam is een automobilist met het voertuig over de kop gegaan. De bestuurder is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar bleef ongedeerd.

